Ребята пж сделайте перевод 4 5 6 столбика дам 30 балла

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4.) Эти день ирландские дети именинам празднуют день своего покровителя святого 17 марта. Одеты в зеленые одежды, слушая традиционной ирландской группы и принять участие в параде. Кто их святой? а) саинд девид б) Сент-Эндрю с) Святой Патрик