Начните составлять таблицу ,отражающую территориальные изменения , происходивши?? в России в разные исторические периоды РЕБЯЯЯЯТА,ПОЖАААЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!

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ИТАК ПЕРВЫЙ ЭТАП (XV – первая половина XVI вв.). В этот период сложилась территория, которая стала «колыбелью» русского народа. Московское царство начало формироваться при Иване III – с середины XV в. Его исходная территория – Московское княжество – была небольшой. Иван III увеличил территорию княжества в пять раз. Так, в 1463 г. Иван III присоединил к Москве Ярославское княжество. В 1472 г. был присоединен обширный Пермский край. В 1478 г. был покорен Великий Новгород, который москвичи выстояли осадой. Позже были взяты Тверь (1485 г.), Вятка (1489 г.). В конце XV в. недовольные литовским правлением князья Вяземские, Бельские, Воротынские и др. признали над собой власть Москвы, которая отвоевала у Литвы Чернигов, Брянск, а всего 19 городов и 70 волостей. Заявление Ивана III, что вся территория Киевской Руси его «отчина», привело к многовековой борьбе России с Польшей за западнорусские земли Киевской Руси. В начале XVI в. численность Московского царства составляла 9 млн. человек. Шло формирование русского народа. Были ассимилированы чудь, мещера, вятичи и другие племена. ВТОРОЙ ЭТАП (середина XVI – конец XVII вв.). Во времена Ивана IV существовала настоятельная необходимость охраны рубежей страны на Востоке. В 1552 г. была взята Казань. В 1556 г. Астраханское ханство без сопротивления признало зависимость от Москвы. Добровольно присоединились к российскому государству мордва, чуваши, башкиры. Таким образом, вся Волга была включена в состав России. На эти земли устремился поток русской колонизации. В 80-е гг. XVI в. здесь были основаны города Самара, Саратов, Царицын, Уфа, Пенза, Тамбов и др. Многие татарские ханы и знать крестились и вошли в состав элиты Московского государства. Присоединение татарских ханств открыло путь в Сибирь. Отряд казаков под предводительством Ермака покорил Сибирское ханство. В 1589 г. здесь были основаны города Тюмень, Тобольск. Началось продвижение русских людей к Енисею, Лене, Охотскому морю. На Западе Московское государство добивалось выхода к Балтийскому морю. В течении XVI в. Россия вела около десяти войн на западных границах, длившихся в общей сложности 50 лет. Иван Грозный проиграл Ливонскую войну и потерял единственный выход к морю, которым владел Новгород. При царе Федоре Иоанновиче Борис Годунов дипломатическим путем возвратил России эту территорию. Для защиты государства с Юга Московское правительство с середины XVI в. начало систематическое продвижение на юг от р. Оки в область Дикого поля. Вся территория от Москвы до Крыма была свободна. По ней носились отряды татар, совершая нападения на русские поселения. Была построена Тульская оборонительная линия. Это города и села, между ними остроги, т.е. непрерывная цепь укреплений. Между Москвой и Тулой земля заселяется крестьянами. Затем строится новая оборонительная линия – Белгородская. Это города Орел, Курск, Воронеж, Елец, Белгород. И, наконец, третья линия, представленная городами Симбирск, Тамбов, Пенза, Сызрань. В результате была защищена Москва и осваивались новые территории. В 1654 г. по Переяславской Раде Украина объединилась с Россией. В результате этого добровольного акта и последующих войн с Речью Посполитой в состав единой страны вошла Левобережная Украина с Киевом. В 1656 г. в ответ на предложение послов Молдавии царь Алексей Михайлович направил молдавскому господарю Георгию Стефану жалованную грамоту о согласии принять условия перехода Молдавии в русское подданство. В 1657 г. представители закавказских народов – тушин, хевсуров и пшавов – прислали Алексею Михайловичу письмо с просьбой принять их в русское подданство. ТРЕТИЙ ЭТАП (XVIII–XIX вв.). В этот период Россия стала империей (1721 г.) Более 100 лет Россия боролась за Прибалтику, чтобы закрепиться на морских берегах. После победоносного окончания Северной войны Петр I присоединил к России Прибалтику и Карелию. В 1724 г. армянские патриархи Исайя и Нерсес направили Петру Великому послание с просьбой принять армянский народ под покровительство России. По доброй воле живущих здесь народов к России были присоединены ногайские (от Оренбурга до Юрьева) и киргизские земли. Большую славу России принесли громкие победы русских войск при Екатерине Великой. В 1774 г. с турками был заключен Кючук-Кайнарджийский мир, по которому Крым объявлялся свободным, а в 1783 г. он стал российским. В результате трех разделов Польши (1772 г., 1793 г., 1795 г.) в состав России вошли земли центральной и западной Белоруссии, Правобережная Украина без Львова, большая часть Литвы и Курляндия.