Найдите массу бетонной плиты размером 6*3*0.25 м3

Гость: Гость:

Для того, чтобы найти массу бетонной плиты воспользуемся формулой m=V×ρ, где V-объем тела(жидкости), а ρ-плотность вещества(жидкости). Нам даны размеры плиты, благодаря ним вычисляем объем: V=6м×3м×0,25м=4,5м³ А вот что касается плотности бетона(поскольку она нам не дана) нужно поискать в интернете или справочнике. Но я уже поискал и нашел, что ρ≈2500кг/м³ Теперь подставляем и считаем: m=4,5×2500=11250(кг) Ответ: m=11250кг Это значение приблизительное, так как плотность бетона не точная.