Найдите наименьшее значение многочлена p (x)=x^2-10x+5
Алгебра
Найдите наименьшее значение многочлена p (x)=x^2-10x+5
Ответ(ы):
Гость:
Х^2-10х+5=0. а=1,b=-10,c=5. D=(-10)^2-4*1*5=100-20=80
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