Почему в высоких горах изменяется растительный и животный мир? примеры высоких гор и где расположены. НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО.

География
Почему в высоких горах изменяется растительный и животный мир? примеры высоких гор и где расположены. НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО.
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