Почему в высоких горах изменяется растительный и животный мир? примеры высоких гор и где расположены. НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО.

География

Почему в высоких горах изменяется растительный и животный мир? примеры высоких гор и где расположены. НАДО ОЧЕНЬ СРОЧНО.

Автор: Гость