Найдите односторонние углы, образованные при пересечении двух параллельных прям??х a и b третьей прямой c, зная, что разность этих односторонних углов равна 46º

Геометрия

Найдите односторонние углы, образованные при пересечении двух параллельных прям??х a и b третьей прямой c, зная, что разность этих односторонних углов равна 46º

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