Найдите односторонние углы, образованные при пересечении двух параллельных прям??х a и b третьей прямой c, зная, что разность этих односторонних углов равна 46º
Геометрия
Найдите односторонние углы, образованные при пересечении двух параллельных прям??х a и b третьей прямой c, зная, что разность этих односторонних углов равна 46º
Ответ(ы):
Гость:
Пусть угол 1=х угол 2=у тогда х+у=180 х-у=46 х=180 - у х-у=46 (180-у)-у=46 2у=180-46 2у=134 у=67 гр. х=180-у = 180-67 = 113 гр.
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