Найдите отношение пути и перемещения на половине полного круга

Физика
Найдите отношение пути и перемещения на половине полного круга
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Путь равен половине длины окружности, то есть 2πR/2 =πR Перемещение равно диаметру или двум радиусам, то есть 2R. Составим отношение  πR/2R=π/2≈ 1,57
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