Расшифруйте поговорку в ребус-"Каждый кулик свое болото хвалит"!Помогите,срочно!!!
Биология
Расшифруйте поговорку в ребус-"Каждый кулик свое болото хвалит"!Помогите,срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Всяк кулик свое болото хвалит о вкусах не спорит без царя в голове
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