Найдите периметр прямоугольника ABCD,если биссектриса угла A делит сторону: a) BC на о??резки 45,6 см и 7,85 см; б) DC на отрезки 2,7 дм и 4,5 дм. Помогите,буду благодарна

Геометрия

Найдите периметр прямоугольника ABCD,если биссектриса угла A делит сторону: a) BC на о??резки 45,6 см и 7,85 см; б) DC на отрезки 2,7 дм и 4,5 дм. Помогите,буду благодарна

Автор: Гость