Найдите периметр прямоугольника ABCD,если биссектриса угла A делит сторону: a) BC на о??резки 45,6 см и 7,85 см; б) DC на отрезки 2,7 дм и 4,5 дм. Помогите,буду благодарна

Геометрия
Найдите периметр прямоугольника ABCD,если биссектриса угла A делит сторону: a) BC на о??резки 45,6 см и 7,85 см; б) DC на отрезки 2,7 дм и 4,5 дм. Помогите,буду благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Дано: ABCD-паралелограмм AE-биссектриса BE=45,6 см EC=7,85 найти периметр РЕШЕНИЕ ∆ ABE- равноб. <1=<2=<3 BC=BE+EC= 45,6+7,85=53,45 см BC=BE=45,6 см P= 53,45+45,6+53,45+45,6=198,1 см
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