Найдите площадь треугольника, если угол B=135 градусов, AB=4 см,BH=2 см

Геометрия
Найдите площадь треугольника, если угол B=135 градусов, AB=4 см,BH=2 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2*a*b*Sinγa,b - стороныγ - угол между сторонами S=1/2*4*7*Sin30=14*1/2=7см²

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