Найдите площадь3/4 круга у которго радиус 8см
Математика
Найдите площадь3/4 круга у которго радиус 8см
Ответ(ы):
Гость:
8 * 8 * 3,14 = 200,96 см кв 200,96 / 4 * 3 = 150,72 см кв
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