Найдите разность, в которой уменьшается содержит 456 десятков, а вычитается 34 сотни.
Математика
Найдите разность, в которой уменьшается содержит 456 десятков, а вычитается 34 сотни.
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4560-3400=1160 _________________________
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