Найдите устаревшие слова в поэме борис гадунов
Литература
Найдите устаревшие слова в поэме борис гадунов
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Вечор,Рать,сей дар,волоса рыжие,притворствовать,музыки,яко прах,персов,се тот,бьют челом
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