Найдите в повести Пушкина "Станционный смотритель" описание комнаты смотрителя. СРОЧНО. Спасибо

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Найдите в повести Пушкина "Станционный смотритель" описание комнаты смотрителя. СРОЧНО. Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
;"Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Всё это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие". Через несколько лет рассказчик снова посетил смотрителя: "Вошел в комнату, я тотчас узнал картинки, изображавшие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение".
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