Упростите выражения, можете объяснить как это делать...

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X^2-49/x^2+9x*x^2-81/x^2-7x Возводим в квадрат числа 49; 81 x^2-7^2/x^2+9x*x^2-9^2/x^2-7x Выносим за скобки x^2+9x = x(x+9) и x^2-7x = x(x-7) x^2-7^2/x(x+9)*x^2-9^2/x(x-7) Формула сокращённого умножения x^2-7^2 = (x-7)(x+7) и x^2-9^2 = (x-9)(x+9) (x-7)(x+7)/x(x+9)*(x-9)(x+9)/x(x-7) Сокращаем и получится: x+7/x*x-9/x Перемножаем (x+7)(x-9)/x x^2-9x+7x-64/x x^2-2x-64/x Если надо то можно найти ещё корни;)