Упростите выражения, можете объяснить как это делать...

Алгебра
Упростите выражения, можете объяснить как это делать...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-49/x^2+9x*x^2-81/x^2-7x Возводим в квадрат числа 49; 81 x^2-7^2/x^2+9x*x^2-9^2/x^2-7x Выносим за скобки x^2+9x = x(x+9) и x^2-7x = x(x-7) x^2-7^2/x(x+9)*x^2-9^2/x(x-7) Формула сокращённого умножения x^2-7^2 = (x-7)(x+7) и x^2-9^2 = (x-9)(x+9) (x-7)(x+7)/x(x+9)*(x-9)(x+9)/x(x-7) Сокращаем и получится: x+7/x*x-9/x Перемножаем (x+7)(x-9)/x x^2-9x+7x-64/x x^2-2x-64/x Если надо то можно найти ещё корни;)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать два предложения с предлогами два предложения с частицами и два предлож??ния с союзами
Ответить
Геометрия
Дано: ABCD - Параллелограмм, AK - биссектриса, AB = 7 см, KC = 3см. Найти: Периметр. Подскаж??те)
Ответить
Русский язык
Подчеркну стихотворени и подчеркнет буквы, которые обозначают два звука. Мы едем, едем, едем,. В далекие края, Хорошие соседи, Счастливая друзья
Ответить
Математика
Помогите плиз)))))) 5*10⁵+0*10⁴+5*10³+0*10²+0*10+5= 8*10⁴+4
Ответить
Русский язык
Приидумать 2 сложных предложения со словом "розыгрыш", разобрать синтаксически
Ответить