Дано: ABCD - Параллелограмм, AK - биссектриса, AB = 7 см, KC = 3см. Найти: Периметр. Подскаж??те)
Геометрия
Дано: ABCD - Параллелограмм, AK - биссектриса, AB = 7 см, KC = 3см. Найти: Периметр. Подскаж??те)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абк р/б треугольник Р=(10+7)*2=34
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