Придумать два предложения с предлогами два предложения с частицами и два предлож??ния с союзами

Русский язык
Придумать два предложения с предлогами два предложения с частицами и два предлож??ния с союзами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу в Москве. Задание находится в учебнике. Я не сделал задание. Я не умею шить. Я не умею шить,но умею писать. Я купаюсь ,а потом загораю.
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