Написать сочинение о своей комнате. помогите пожалуйста. на русском.

Русский язык
Написать сочинение о своей комнате. помогите пожалуйста. на русском.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя комната: светлая, уютная, широкая. В ней много всяких принадлежностей: для школы, для развития,... Ещё моя комната это моя крепость. В моей комнате есть кровать, стол, стул, книги, тетради, ручки, карандаши. и т. д. Я чисто плотная (ный) в комнате у меня всегда царит чистота и порядок. Моё большое окно в комнате всегда чистое и на подоконнике стоят красивые цветы... Делаем выводы комната это пространство для мебели и т.д.
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