Найдите все натуральные значения х при которых выполняется неравенство x/9lt;19/36
Математика
Найдите все натуральные значения х при которых выполняется неравенство x/9lt;19/36
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Х<19*9/36 х<4,75 то есть от 1 до 4
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