По какому принципу образованы ряды?дайте краткий ответ 1)1812,1914-1918,1941-1945гг 2)А.Н Се??лавин,Г.М.Курин,Е.В Четвертаков 3) отмена трудовой повинности,переход от натуральной оплаты труда к денежной,отказ от продразверст...

История

По какому принципу образованы ряды?дайте краткий ответ 1)1812,1914-1918,1941-1945гг 2)А.Н Се??лавин,Г.М.Курин,Е.В Четвертаков 3) отмена трудовой повинности,переход от натуральной оплаты труда к денежной,отказ от продразверстки 4) Прапорщик,мичман,хорунжий,корнет

Автор: Гость