По какому принципу образованы ряды?дайте краткий ответ 1)1812,1914-1918,1941-1945гг 2)А.Н Се??лавин,Г.М.Курин,Е.В Четвертаков 3) отмена трудовой повинности,переход от натуральной оплаты труда к денежной,отказ от продразверст...
История
По какому принципу образованы ряды?дайте краткий ответ 1)1812,1914-1918,1941-1945гг 2)А.Н Се??лавин,Г.М.Курин,Е.В Четвертаков 3) отмена трудовой повинности,переход от натуральной оплаты труда к денежной,отказ от продразверстки 4) Прапорщик,мичман,хорунжий,корнет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - войны 2 - герои войн ( участники) 3- прогресс в сферах жизни людей ( экономики ) 4- военные звания
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