Найдите все натуральные значения x, при которых верно неравенство x/8lt;15/32 Срочно ??омогите!!!!

Математика
Найдите все натуральные значения x, при которых верно неравенство x/8lt;15/32 Срочно ??омогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/32 = 0,46875  X=0 0/8<15/32
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