Помогите SOS. Надо перевести с оборотом There is/are преложения. С русского на английский. 1) сколько ошибок в твоём диктанте? 2) в этой английской статье нет новых слов.

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Помогите SOS. Надо перевести с оборотом There is/are преложения. С русского на английский. 1) сколько ошибок в твоём диктанте? 2) в этой английской статье нет новых слов.

Автор: Гость