Помогите SOS. Надо перевести с оборотом There is/are преложения. С русского на английский. 1) сколько ошибок в твоём диктанте? 2) в этой английской статье нет новых слов.
Английский язык
Помогите SOS. Надо перевести с оборотом There is/are преложения. С русского на английский. 1) сколько ошибок в твоём диктанте? 2) в этой английской статье нет новых слов.
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Гость:
How many mistakes are there in your dictation? There are no new words in this english article.
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