Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции основание которой 18 и 10 а один из углов 120°
Геометрия
Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции основание которой 18 и 10 а один из углов 120°
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Гость:
Решение во вложении. Решала по теореме Пифагора
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