Составьте слово сочетание с словом Бледнолицый

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Составьте слово сочетание с словом Бледнолицый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бледнолицый человек,бледнолицый юноша.
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