Составь предложение о самом худшем проишествии в твоей жизни срочно ЗАРАНЕЕ СПА??ИБО
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Составь предложение о самом худшем проишествии в твоей жизни срочно ЗАРАНЕЕ СПА??ИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В один прекрасный день я сломал шею, упав с лестницы, когда я выходил в школу.
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