Найдите значени выражения: 2 3/4-1 5/6; 4 2/5+3 5/6; 7 5/12 - (1 5/8+2 1/24)
Математика
Найдите значени выражения: 2 3/4-1 5/6; 4 2/5+3 5/6; 7 5/12 - (1 5/8+2 1/24)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75/12-(15/8+21/24)= 75/12-11/4=7/2 4 2/5+3 5/6=247/30 2. 3/4- 1. 5/6=11/12
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