Найдите значение выражение две целых три четвертых две целых одна пятая

Алгебра
Найдите значение выражение две целых три четвертых две целых одна пятая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две целых три четвёртых = 2*4+3=11/4 Две целых одна пятая = 2*5+1=11/5 Приводим к общему знаменателю: (11*4+11*5)/20=(11*9)/20=99/20= четыре целых 19 двадцатых
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