Доклад о ромашке 2 класс

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Ромашка – это однолетнее растение семейства астровых. У него очень много названий — поповник, белюшка, нивяник. Невысокие растения с белыми продолговатыми лепестками и желтой серединкой всегда ассоциируются у меня с летом. Стебель чаще всего один, покрытый узкими длинными листьями. Ромашка бывает таких видов, как аптечная, римская, персидская, ну и обыкновенная. Мы встречаем их чаще всего на лугах и полях. Еще есть так называемая «безъязычковая» ромашка, цветки ее мелкие, без белых лепестков, и встретить ее можно, также, где угодно. Это растение очень часто используется в лечебных целях, а также для улучшения сна и укрепления волос, на ее основе делают крема и другие косметические средства. Русскому народу белоснежные цветы близки еще из старины. Не зря девушки, гадая на суженых, плели венки из ромашек и бросали в реку. По форме цветы напоминают зонтики, отсюда и взялась легенда о маленьких полевых гномах, у которых ромашки были вместо зонтиков. На Руси ромашка считалась одним из семи священных растений, среди которых верба, дуб, орешник, омела, хмель и плакун. В переводе с польского языка означает «романова трава», и в результате славянских изменений возникло нежное и близкое сердцу название «ромашка».