Найдите значение выражения:3,4m+12,1+2,8p+3,7m+2,1+4,3p, если m+p+2=10
Алгебра
Найдите значение выражения:3,4m+12,1+2,8p+3,7m+2,1+4,3p, если m+p+2=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M+p+2=10 4+4+2=10 7,1m+14,2+7,1p=7,1*4+14,2+7,1*4=28,4+28,4+14,2=56,8+14,2=71
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значения выражения используя свойства арефмитических действий (49 в 2сте??ени +49)+(50в2 степени -50)
Українська мова
Раставь запятие Захвилювалася вода мов жито від вітру покотилась валами до берег?? наблизилась і вдарила в пісок розбираючись на тисячі білих крапи...
Биология