ОТВЕТИ ПОЖАЛУЙСТО ЧТО ТАКОЕ СИВИРИНИТЕТ НАРОДА
География
ОТВЕТИ ПОЖАЛУЙСТО ЧТО ТАКОЕ СИВИРИНИТЕТ НАРОДА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это? Народный суверенитет Народный суверенитет (народовластие, суверенитет народа) - доктрина, согласно которой народгосударства рассматривается как единственный законный и правомерный носитель верховной власти или как источник государственного суверенитета.
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