Найдите значение выражения а)425*206-57816:72 б) (352195+96309):56 в) 2001:69+58884:84 г) 42275: (7004-6909

Гость: Гость:

А) 425*206-57816:72=86747 1) 425*206=87550 2) 57816:72=803 3) 87550-803=86747 б) (352195+96309):56=8009 1) 352195+96309=448504 2) 448504:56=8009 в) 2001:69+58884:84=730 1) 2001:69=29 2) 58884:84=701 3) 29+701=730 г) 42275 : (7004-6909)=445 1) 7004-6909=95 2) 42275:95=445