Найдите значения выражения -1.5*3/5+(1/6-2)=?

Математика
Найдите значения выражения -1.5*3/5+(1/6-2)=?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-1,5*3/5+(1/6-2)= -1,5*3/5-1 5/6= 1 1/2* 3/5-1 5/6= 1,3 - 1 5/6= - 3/6=- 1/2= -0,5
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