Поработайте в парах обсудите к каким песням относятся следующие народные песни? объясните свои ответы запишите их

Окружающий мир
Поработайте в парах обсудите к каким песням относятся следующие народные песни? объясните свои ответы запишите их
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЭЭЭЭМММ Я НЕ ПОНЯЛА НО МОЖНО ПОЖАЛУЙСТА ПО ЯРЧЕ ФОТКУ???
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