Поработайте в парах обсудите к каким песням относятся следующие народные песни? объясните свои ответы запишите их
Окружающий мир
Поработайте в парах обсудите к каким песням относятся следующие народные песни? объясните свои ответы запишите их
Ответ(ы):
Гость:
ЭЭЭЭМММ Я НЕ ПОНЯЛА НО МОЖНО ПОЖАЛУЙСТА ПО ЯРЧЕ ФОТКУ???
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