Мінорну гаму до всіх нот можна?

Музыка
Мінорну гаму до всіх нот можна?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
До ре ми фа соль ля си до вiма гамi
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