Найти грамматическую основу. Уж близок час паденья!
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Найти грамматическую основу. Уж близок час паденья!
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Час - подлежащее блинзок - сказуемое
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