Найти х в уровнении: (m-n):x=k ,где 140:n=5, 40-n=k и k+88=m

Математика
Найти х в уровнении: (m-n):x=k ,где 140:n=5, 40-n=k и k+88=m
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