Почему (так считают другие)что колонизация на Луну и Марс невозможны?

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Почему (так считают другие)что колонизация на Луну и Марс невозможны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не возможны по тому что земляне их просто ПОКА не освоили!но все в будущем!
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