Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 г магния, содержащего 10% н??горючих примесей, с хлором.

Химия

Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 г магния, содержащего 10% н??горючих примесей, с хлором.

Автор: Гость