Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 г магния, содержащего 10% н??горючих примесей, с хлором.
Химия
Найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 г магния, содержащего 10% н??горючих примесей, с хлором.
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