Постройте доминантсептаккорд в Ми ь мажор,ля мажор,до минор(гарм),фа#минор(гарм),ля ь мажор,Ми мажор,фа минор(гарм),до#минор(гарм) КТО ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИТ 20 баллов
Музыка
Постройте доминантсептаккорд в Ми ь мажор,ля мажор,до минор(гарм),фа#минор(гарм),ля ь мажор,Ми мажор,фа минор(гарм),до#минор(гарм) КТО ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИТ 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D7 Es-dur. b-d-f-as разрешения T3es-es-es-g D7 A-dur. e-gis-h-d разрешения T3a-a-a-cis D7 c-moll. g-h бекар--d-f разр. t3 c-c-c-es D7 fis-moll. cis-mis-gis-h разр. t3 fis-fis-fis-a D7 As-dur. Es-g-b-des разр. T3 as-as-as-c D7 E-dur. h-dis-fis-a разр. T3 e-e-e-gis D7 f-moll. c-e-g-b разр. t3 f-f-f-as D7 cis-moll. gis-his-dis-fis разр. t3 cis-cis-cis-e
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