Якою має бути глибина ртутного озера, щоб тиск на дно в ньому був таким самим, як на дні Маріанської западини?(глибина 11035 м).
Физика
Якою має бути глибина ртутного озера, щоб тиск на дно в ньому був таким самим, як на дні Маріанської западини?(глибина 11035 м).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спочатку запишемо густину морської води і ртуті: р(рт.)=13600 кг/м³ і р(м.в.)=1030 кг/м³ Тепер знайдемо тиск на дні Маріанській западині: р=p(м.в.)*g*h p=11035*1030*10=113660500 Па Маючи такий тиск, знайдемо глубину ртутного озера: h=p/(p(рт.)*g h=113660500/(13600*10)=835 м
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