Якою має бути глибина ртутного озера, щоб тиск на дно в ньому був таким самим, як на дні Маріанської западини?(глибина 11035 м).

Физика

Якою має бути глибина ртутного озера, щоб тиск на дно в ньому був таким самим, як на дні Маріанської западини?(глибина 11035 м).

Автор: Гость