Найти x . (а+b)× x=с, 13+а=30,а-9=b и 1000÷b=c

Математика
Найти x . (а+b)× x=с, 13+а=30,а-9=b и 1000÷b=c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы найти х нужно сначала найти а, b и с. Находим а: 13+а=30 а=30-13=17 Находим b: а-9=b 17-9= b b=8 Находим с: 1000÷b=c 1000 ÷8=с с=125 Теперь находим х: (а+b)*x=с х=с/ (а+b) х=125/(17+8) х=5 Ответ: 5
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