Найти закономерность и вставьте пропущенные числа 34,44,74 ,84

Математика
Найти закономерность и вставьте пропущенные числа 34,44,74 ,84
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропущенные числа 4 14 24                Закономерность: Они  увеличиваются на 10 раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чому при присіданнях частота пульсу збільшується?
Ответить
Информатика
Найти минимальное из чисел, введенных с клавиатуры. Признак конца ввода число 0. Чисел неограниченное кол-во. Решать через repeat
Ответить
Русский язык
Найти грамматическую основу в предложении. Пухленький принёс пирожок ,взрослый-к??сок колбасы,худенький -два блинчика
Ответить
Українська мова
Спільнокореневі слова до слова друг(не менше 5)
Ответить
Русский язык
Составьте сказку ( 7 -10 предложений) используя как можно больше наречий плиз СРОЧНО!!!!
Ответить