Найти закономерность и вставьте пропущенные числа 34,44,74 ,84
Математика
Найти закономерность и вставьте пропущенные числа 34,44,74 ,84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропущенные числа 4 14 24 Закономерность: Они увеличиваются на 10 раз
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