Найти значение выражения 0,3752 х+0,7248 х-0,27,если х=5,7
Математика
Найти значение выражения 0,3752 х+0,7248 х-0,27,если х=5,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 0,3752х + 0,7248х -0,27 = 1,1*х -0,27 = 1,1*5,7 - 0,27 = 6,27-0,27 = 6 ОТВЕТ 6
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