Определить при каких значениях переменной верно равенство квадратный корень a ^22=a^11
Алгебра
Определить при каких значениях переменной верно равенство квадратный корень a ^22=a^11
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А=0 --------------------------------
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