Визначте частини мови цих слів.(Даю най і 15 б) Одинадцятий,двоє,двійник,двійка,сімдесят,десятник,двохсотий,тричі,щестиповерховий,трьохдегний, троє,сорок два,стотичячний,трійка,удесятирити,тричі,роздвоїти,надвоє,одинадцятирічн...
Українська мова
Визначте частини мови цих слів.(Даю най і 15 б) Одинадцятий,двоє,двійник,двійка,сімдесят,десятник,двохсотий,тричі,щестиповерховий,трьохдегний, троє,сорок два,стотичячний,трійка,удесятирити,тричі,роздвоїти,надвоє,одинадцятирічний,півтора, мало.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТ ПРАВЕЛЬНО)!! 1)прикметник.2)Числівник.3)іменник.;4)числівник.5)Числівник.6)числівник.7)прикметник.8)числівник.9)прикметник.10)прикметник.11)числівник 12)сорок-числівник.13)два-числівник.14)прикметник.15)числівник.16)дієслово.17)числівник.18)дієслово.19)числівник.20)прикметник.21)числівник.22)числівник.
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