Решите уравнение 1) log₆(x-2)+log₆(x-11)=2 2)log²₅x-8log₅=8

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Log6 (x-2)×(x-11)=log6 (36) сделали 2 в логартфме по основанию 6 если основания равны то (х-2)(х-11)=36 х^2-13х+22=36 х^2-13х-14=0 D=169+56=225 x1=(13-15)/2=-1 x2=(13+15)/2=14