Написать 3 текста в научном стиле художественым и разгаворном о хлебе

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Написать 3 текста в научном стиле художественым и разгаворном о хлебе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб белый с румяной корочкой и с ароматным запахом ( художественный ) Петя ты взял с собой хлеб? да, Вася(разговорный) в древности хлеб очень ценили он помог выжить людям.Хлеб всему голова!!! Это легко
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