X(x-3)lt;(x-2)(x-1) помогите срочнонадо
Алгебра
X(x-3)lt;(x-2)(x-1) помогите срочнонадо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-3x <x^2-x-2x+2 x^2-3x-x^2+x+2x-2<0 -2<0
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