Написать факторы способствующие жизненному успеху.
Обществознание
Написать факторы способствующие жизненному успеху.
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Гость:
1 ясность мышления,2 действие,3 энтузиазм и энергичность,4. ценная личность, 5. высшие моральные принципы,6 упорство,7 дисциплина,8 четкие цели,9 воля,10 выбор окружения.Их там много,это основные.
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