Написать на языке паскаль программу ввода четырёх целых чисел и вычисления их среднего арифметического.

Экономика
Написать на языке паскаль программу ввода четырёх целых чисел и вычисления их среднего арифметического.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,c,d,e:real; begin   read(a,b,c,d);   e:=(a+b+c+d)/4;   writeln(e:0:4); end.
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